Общество

Дмитрий Лобарев досрочно вышел из Общественной палаты Псковской области

Председатель Псковской областной общественной организации «Центр развития кадрового потенциала», старший преподаватель кафедры математики и теории игр, начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев покидает ряды членов Общественной палаты Псковской области по собственному желанию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель региональной Общественной палаты Наталья Горбачева.

«Это было личное заявление Дмитрия Сергеевича. Каждый сам оценивает свои силы. Мы ведь общественники — это ключевое слово, у всех есть загруженность на своей основной работе. Человек взвесил свои силы и решил, чтобы не подводить товарищей, сосредоточиться, как говорится, на работе в регионе», - пояснила Наталья Горбачева.

Она отметила, что Дмитрий Лобарев был очень активным членом Общественной палаты Псковской области.

«Могу сказать только самые хорошие слова, знаете, как раньше в характеристиках писали "надежный товарищ", и это действительно так. Очень активный член Общественной платы, всегда откликался на любое предложение, сам высказывал предложения, очень здорово представлял вуз, мы видели его большую работу со студентами, поэтому большая благодарность ему за работу. Расстаемся с большим сожалением и большими друзьями», - подчеркнула Наталья Горбачева.

Председатель региональной Общественной палаты напомнила, что пятый созыв палаты будет работать до июня. Претенденты на место Дмитрия Лобарева, по ее словам, уже есть.

«Претенденты есть, многие псковичи хотят показать свою и общественную активность, кроме рабочей. Самое главное слово — общественность, когда люди хорошо делают свою работу и еще хотят обществу Псковской области помочь», - заметила Наталья Горбачева.

Сегодня, 13 октября, началась процедура выбора нового члена Общественной палаты пятого состава (2021-2024 годы).