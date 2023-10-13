Общество

Брать водостойкие телефоны на рыбалку призвали псковичей

У заядлых рыбаков осень считается лучшими временем для рыбной ловли. В эти месяцы рыбалка практически всегда радует хорошим уловом. Однако чтобы такой отдых не обернулся бедой, рыболовам-любителям необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Осенняя холодная вода таит опасность для владельцев маломерных судов, ведь если лодка перевернется и человек окажется за бортом, спастись в такой ситуации бывает довольно трудно. Как известно, время безопасного пребывания человека в воде при температуре воды 24°С – 7-9 часов; при температуре воды 5°-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов; температура воды 2°-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут; при температуре воды около нуля – смерть может наступить уже через 5-8 минут», – рассказали в МЧС.

С целью контроля обстановки на водных объектах и выявления граждан, нарушающих меры безопасности на воде, государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области регулярно проводят патрулирования водных акваторий региона. Проведение профилактических мероприятий в осенний период обусловлено тем, что любители осенней рыбалки не всегда осознают всей степени ее опасности.

Во время патрулирований инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы с рыбаками на тему безопасности на водных объектах в осенний период, способах оказания первой помощи при утоплении и способы транспортировки пострадавших. Также до судоводителей доводится информация о необходимости нахождении всех пассажиров судна в спасательных жилетах. О том, что обязательно следует учитывать погодные условия: если на улице стоит дождливая и ветреная погода – а в ближайшие семь дней она будет именно такой, - то от затеи выйти на рыбный промысел следует отказаться.

Кроме того, инспекторы ГИМС советуют быть особенно осторожным при рыбалке с надувных лодок. На таких плавсредствах не рекомендуется заплывать в непроверенные места, так как наезд на острый край подводной коряги может привести к проколу резины.

Во время отдыха на осенних водоёмах, где есть вероятность попадания в воду, инспекторы ГИМС рекомендуют побеспокоиться о:

стойком плавсредстве, на которое можно выбраться даже в мокрой одежде;

водостойком мобильном телефоне, с которого можно вызвать службу спасения;

горячем, сладком чае или кофе и сменной тёплой одежде.

«Во избежание несчастных случаев на воде в осенний период не выходите в плавание: при минусовых температурах, при появлении ледяных закраин, в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств (жилет, нагрудник), в тёмное время суток. Не перегружайте плавсредство, не берите с собой детей», – добавили спасатели.

При возникновении нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей необходимо позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.