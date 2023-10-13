Общество

Почетный гражданин Островского района Геннадий Смирнов умер возрасте 85 лет

Почетный гражданин Островского района Геннадий Смирнов умер возрасте 85 лет. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Быстров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная новость…Сегодня мы простились с Почетным гражданином Островского района, ветеранов Вооруженных Сил России Геннадием Петровичем Смирновым. Его сердце остановилось на 85 году жизни», – рассказал Дмитрий Быстров.

По его словам, Геннадий Смирнов был очень деятельным и позитивным человеком.

«Многим островичам и жителям нашей области он известен как талантливый поэт, своим творчеством прославлявший родную землю. Много лет он служил Родине, не мало потрудился и в мирных профессиях. Пожалуй, не было в нашем районе мероприятия патриотической направленности, где бы Геннадий Петрович не участвовал. К воспитанию подрастающего поколения относился с большим трепетом. Тех, кто его знал, он буквально заражал позитивом и жизнелюбием. Соболезную родным и близким, друзьям и сослуживцам. Светлая память этому замечательному человеку», – добавил Дмитрий Быстров.