Почетный гражданин Островского района Геннадий Смирнов умер возрасте 85 лет. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Быстров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Печальная новость…Сегодня мы простились с Почетным гражданином Островского района, ветеранов Вооруженных Сил России Геннадием Петровичем Смирновым. Его сердце остановилось на 85 году жизни», – рассказал Дмитрий Быстров.
По его словам, Геннадий Смирнов был очень деятельным и позитивным человеком.
«Многим островичам и жителям нашей области он известен как талантливый поэт, своим творчеством прославлявший родную землю. Много лет он служил Родине, не мало потрудился и в мирных профессиях. Пожалуй, не было в нашем районе мероприятия патриотической направленности, где бы Геннадий Петрович не участвовал. К воспитанию подрастающего поколения относился с большим трепетом. Тех, кто его знал, он буквально заражал позитивом и жизнелюбием. Соболезную родным и близким, друзьям и сослуживцам. Светлая память этому замечательному человеку», – добавил Дмитрий Быстров.