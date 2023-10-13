Общество

Волна тепла прокатится по Северо-Западу России – синоптики

Атлантический циклон, который медленно приближается к границам Карелии, вызовет мощный всплеск тепла на Русской равнине, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В тёплом секторе вихря окажется сначала Калининградская область, затем, по мере продвижения циклона на восток, по очереди Северо-Запад, Центр, Поволжье и Предуралье. Потепление будет кратковременным, но мощным, и его продвижение будет напоминать движение волны, ведь повышение температуры быстро сменится похолоданием. В некоторых регионах адвекция тепла нарушит привычный ход температуры, и она будет повышаться ночью, вместо того, чтобы понижаться», - отметили синоптики.

В Санкт-Петербурге потепление достигнет максимума, +15…+17°С, в середине дня субботы и далее пойдёт на спад, так что в воскресенье днем около +10°С, а в понедельник +6…+8°С.

В Москве температура будет повышаться в течение всего дня субботы и выйдет на пик на стыке субботы и воскресенья, максимальные значения ожидаются в пределах +13…+15°С. В воскресенье теплее всего будет утром, всё те же +13…15°С, а затем температура начнёт понижаться. В понедельник же не выше +7…+9°С.

«При таком развитии событий весьма вероятно, что воскресная ночь 15 октября с температурой около +13…+14°С окажется самой тёплой, как минимум, в XXI веке. А соревноваться мы будем с 2020 годом. Три года назад на дни 14–16 октября пришлось резкое потепление. 14 октября воздух прогрелся до +18°С, а в ночь на 15 октября температура опустилась всего лишь до +10,4°С», - рассказали специалисты и добавили, что волна тепла продолжит смещаться на восток.