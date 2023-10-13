Общество

О требованиях к дровяным печам и электрокаменкам напомнили в МЧС

На дачах, территориях загородных домов многие строят бани. Они с давних времен пользуются большой популярностью, так как это отличный способ восстановить свое здоровье, расслабиться и успокоиться. Но также это и немалый риск, так как баня – опасное в отношении возникновения пожаров строение, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области в своем Telegram-канале.

«Любой нагревательный прибор большой мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом. В каждой бане применяется для обогрева печь - дровяная или электрическая. Каждая парилка в этом случае становится объектом повышенной пожарной опасности. Поэтому следует обязательно придерживаться определённых правил, несоблюдение которых может привести к весьма печальным последствиям», - отметили в ведомстве.

Требования к дровяным печам

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. «Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане», - рассказали в МЧС.

Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи.

При эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. «Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно и не "пускать это дело на самотёк"», - подчеркнули в ведомстве.

Требования к электрокаменкам

Частой причиной пожара становится повреждённая или неправильно сделанная электропроводка. «Так что к монтажу электропроводки, особенно если у вас электрическая банная печь, следует отнестись очень серьёзно. В первую очередь обязателен грамотный и правильный монтаж электропроводки. Сечение провода должно соответствовать заявленной мощности печки. Марка провода должна быть соответствующая высокому температурному режиму. Управление электропечью следует монтировать за пределами парной, в зоне сухих и не агрессивных помещений», - указали в ведомстве.

Температура в сауне должна поддерживаться автоматически и не должна превышать 110 градусов. Если автоматика «барахлит», необходимо поломку устранить в кратчайшее время. Мощность электрокаменки необходимо выбирать, исходя из размеров парной. Не следует приобретать её с большим запасом. Это может пагубно сказаться на пожарной безопасности, отметили в МЧС.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция также необходима электрокаменкам, как и печам на дровах. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

«Не стоит забывать и про элементарные "вещи": нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра. Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей любимой баней», - добавили в МЧС.