Общество

За сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма, рассказал юрист

В октябре вступил в силу закон, предусматривающий запрет на сбор редких и исчезающих грибов и растений и устанавливающий ответственность за противоправные действия. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Ранее редкие виды растений и грибов практически не были защищены законодательством: в Уголовном кодексе действовали только общие положения, касающиеся критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу, и незаконной рубки лесных насаждений, поясняет эксперт.

Новый закон предусматривает целый спектр наказаний, пишет агентство «Прайм».

Смотрите также Двухуровневые грибы находят в лесах Псковской области. ФОТО

«Так, незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор, пересылка или продажа особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их продуктов, частей и производных будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырех лет», — предупреждает Виноградов.

Смотрите также Рогатик и кровоточащий зуб: необычные грибы встречают псковичи в лесу

Если эти действия совершает лицо с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей. А если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может достигать девяти лет.

Перечень запрещенных к сбору грибов и растений утверждается правительством.

Смотрите также Гриб синего цвета нашли в псковском лесу. ФОТО

В августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области).

Судить о том, как будет реализовываться закон в реальности, пока рано, считает Виноградов. Так, например, даже по ранее существовавшей статье 259 УК (уничтожение критических местообитаний, занесенных в Красную книгу организмов) не было вынесено ни одного приговора.

Смотрите также Гриб-апельсиновая кожура попался псковичке в гдовском лесу

«Рассматриваться каждый конкретный эпизод должен в зависимости от размера причиненного экологического вреда. Кроме того, важно наличие умысла: вряд ли уголовному преследованию будет подвергаться пенсионер, случайно срезавший краснокнижный гриб. Если только предварительно он не разместит в социальной сети объявление, что отправляется на охоту за редкой добычей», — говорит юрист.

По его мнению, новые нормы будут направлены в первую очередь против организованных групп, занимающихся контрабандой редких растений и грибов. Такие дела ведут пограничные службы и органы госбезопасности, в которых есть соответствующий уровень экспертизы.