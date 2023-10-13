За сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма, рассказал юрист

В октябре вступил в силу закон, предусматривающий запрет на сбор редких и исчезающих грибов и растений и устанавливающий ответственность за противоправные действия. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Ранее редкие виды растений и грибов практически не были защищены законодательством: в Уголовном кодексе действовали только общие положения, касающиеся критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу, и незаконной рубки лесных насаждений, поясняет эксперт.
Новый закон предусматривает целый спектр наказаний, пишет агентство «Прайм».
«Так, незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозка, добыча, сбор, пересылка или продажа особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их продуктов, частей и производных будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырех лет», — предупреждает Виноградов.
Если эти действия совершает лицо с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей. А если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может достигать девяти лет.
Перечень запрещенных к сбору грибов и растений утверждается правительством.
В августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области).
Судить о том, как будет реализовываться закон в реальности, пока рано, считает Виноградов. Так, например, даже по ранее существовавшей статье 259 УК (уничтожение критических местообитаний, занесенных в Красную книгу организмов) не было вынесено ни одного приговора.
«Рассматриваться каждый конкретный эпизод должен в зависимости от размера причиненного экологического вреда. Кроме того, важно наличие умысла: вряд ли уголовному преследованию будет подвергаться пенсионер, случайно срезавший краснокнижный гриб. Если только предварительно он не разместит в социальной сети объявление, что отправляется на охоту за редкой добычей», — говорит юрист.
По его мнению, новые нормы будут направлены в первую очередь против организованных групп, занимающихся контрабандой редких растений и грибов. Такие дела ведут пограничные службы и органы госбезопасности, в которых есть соответствующий уровень экспертизы.