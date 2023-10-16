Общество

Перезахоронение 80 воинов Советской Армии прошло в Невельской деревне

Перезахоронение 80 воинов Советской Армии, обнаруженных поисковиками в течение этого года, состоялось в в деревне Турки-Перевоз, сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

Имена двух бойцов установлены: младший сержант из Еревана Владимир Есоян и рядовой из Харьковской области Николай Скляр.

«Теперь их имена увековечены на воинском захоронении в деревне Турки Перевоз. Так поисковики вписывают в историю Невельского района отдельные страницы, сберегая неразрывную связь поколений в сохранении памяти о защитниках нашей земли», – рассказал Олег Майоров.

В торжественном митинге приняли участие юнармейцы школы №5.