Общество

По Европейской России прокатится мощный шторм - синоптики

Европейская часть страны встречает мощный шторм. Минувшие сутки в регионе оказались спокойными с точки зрения погоды, и даже почти эталонными для середины октября: было холодно, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В Ленинградской области под утро температура опускалась до 0°, на дорогах образовалась гололедица. Режим осадков тоже был вполне октябрьский: в Заполярье вовсю валил снег, а отдельные очаговые снегопады отмечались даже в центральных областях, в частности, в Курске. А отличился разве что Санкт-Петербург: здесь прошёл нехарактерный для середины осени град», - пишут синоптики.

Русская равнина остаётся во власти атлантического циклона, и в течение дня 18 октября центр вихря из Черноземья сместится в Поволжье, что приведет к резкому усилению осадков в этой части страны.

В Нижнем Новгороде, например, стихия выйдет на пик в первой половине дня. По модельным оценкам, каждые 3 часа здесь может выпадать по 12–13 мм дождя вперемешку со снегом, а сумма за сутки может достичь рекордных 43 мм.

Что же касается других регионов Европейской России, которые шторм не затронет, прогноз тоже неблагоприятный. Циклон забрасывает в Россию страну арктические воздушные массы. И в течение недели этот процесс будет усиливаться.