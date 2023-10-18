Общество

Эксперт предупредил водителей о новой схеме мошенничества

Под видом уведомлений о задолженности за проезд по платной трассе водителям могут приходить СМС-сообщения от мошенников, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он объяснил, как не стать жертвой злоумышленников.

Осведомленность россиян о методах, применяемых мошенниками, растет, поэтому аферисты постоянно изобретают новые способы обмана, отметил Соловьев. При этом злоумышленники активно пользуются уязвимостью некоторых информационных ресурсов, в том числе содержащих персональные данные автомобилистов, добавил юрист, сообщает радио Sputnik.

«К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе», – сказал Соловьев.

Подобные рассылки делаются вслепую, не только тем водителям, которые действительно воспользовались автодорогой с безбарьерной системой оплаты проезда, уточнил он. Однако мошенники рассчитывают на стечение обстоятельств, продолжил юрист.

«Из общего количества тех, кому рассылаются сообщения, какое-то количество людей действительно ехало по платной трассе. Они попытаются оплатить проезд, потому что на ЦКАД (и на ряде других платных трасс, – ред.) безбарьерная система: ты проехал и в течение пяти дней должен внести плату за это самостоятельно», – пояснил Соловьев.

Получив СМС с требованием заплатить за проезд, в первую очередь нужно проверить информацию о задолженности, рекомендует он.

«Если вам приходит сообщение, что у вас есть задолженность за проезд по платной трассе, ни в коем случае не переходите по ссылке для ее погашения. Зайдите на официальный сайт "Автодора", вбейте номер автомобиля и убедитесь, есть у вас какая-либо задолженность или нет», – посоветовал Соловьев.

Другой способ избежать обмана, по словам юриста, – это покупка транспондера.

«Если вы регулярно ездите по платным трассам, можно приобрести транспондер – это более выгодно, потому что можно проехать со скидкой, и точно исключает какое-либо мошенничество, потому что деньги будут автоматически списываться во время проезда по платному участку», – заключил Иван Соловьев интервью радио Sputnik.