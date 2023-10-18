Общество

Россияне стали чаще оставлять чаевые в салонах красоты

Россияне в среднем оставляют чаевые в размере 151 рубль - это больше, чем в прошлые годы, однако в 2023 году чаевые стали чаще оставлять мастерам в салонах красоты и реже - водителям такси.

Аналитический ресурс «Чек индекс« проанализировал агрегированную информацию по данным официальных платежей потребителей (прошедших фискализацию через ОФД и кассы). Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах в сетевой и несетевой торговле, сфере услуг, с учетом онлайн- и офлайн-платежей. Период сравнения - девять месяцев 2021 года, 2022 года и 2023 года, пишет ТАСС.

В целом в России средний чек затрат на чаевые за январь - сентябрь текущего года - 151 рубль, что на 20% выше уровня 2022 года и на 37% выше уровня 2021 года. Число выданных чаевых в январе - сентябре было на 8% выше уровня прошлого года и на 5% выше 2021 года.

«Чаевые чаще всего оставляют барменам и официантам. Однако следом за ними в 2023 году по популярности идут мастера салонов красоты, хотя в 2021 году и 2022 году это были водители такси. В топе получателей также курьеры и тренеры», - рассказали в «Платформе ОФД».

При этом в Москве средний чек затрат на чаевые составляет 188 рублей - это на 22% выше уровня 2022 года, но на 10% ниже уровня 2021 года. Число выданных чаевых в столице за девять месяцев было на 9% выше уровня 2022 года и на 9% ниже уровня 2021 года.

«В среднем по стране, в 2023 году размер чаевых составляет 8-10% от чека покупки, в Москве - 11-13%. При оплате наличными - размер чаевых выше на 30-40%», - рассказали в компании.