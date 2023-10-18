Общество

В Пскове ждут желающих стать судьей городского суда

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансий на должности судей в Псковской области. Как сообщается в объявлении на сайте коллегии, это вакансии:

- судьи Псковского городского суда;

- мирового судьи судебного участка № 6 в границах административно-территориальной единицы «Красногородский район».

- мирового судьи судебного участка № 24 в границах административно-территориальной единицы «Псковский район».

Документы и заявления от претендентов принимаются с 20 октября по 20 ноября по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, дом 17/24, кабинет 112, Псковский областной суд.