Общество

Юрист объяснил суть расширения списка осужденных с отсрочкой

Перечень осужденных, которым положена отсрочка от наказания, расширят. Правительство одобрило поправки в закон, которые распространят ее на беременных, женщин и отцов-одиночек с детьми до 14 лет, приговоренных к ограничению свободы, узнали «Известия».

Этот вид уголовного наказания, похожий на домашний арест, предполагает, например, запрет выходить на улицу в определенные часы или пользоваться мобильным телефоном.

Сейчас на такую отсрочку могут претендовать только получившие реальные сроки. Предложенные изменения касаются прав не столько самих оступившихся родителей, сколько их детей, подчеркнули в Совете по правам человека при президенте РФ.

Как пояснил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев, ограничение свободы — один из самых мягких видов уголовного наказания. Оно применяется к обвиняемым в совершении преступлений небольшой и средней тяжести и не применяется к совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, например, убийства.

«Такое наказание налагает ряд запретов на осужденного, но не изолирует его от общества, как в случае с лишением свободы. Ни в какое специальное учреждение человек не помещается. Это наказание схоже с домашним арестом, только мягче», — пояснил адвокат.

Предложенные новации Илья Прокофьев оценивает как смягчение уголовного законодательства, однако на практике ограничение свободы суд дает намного реже, чем реальный или условный срок либо штраф, отметил он.