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Что такое трассоискатель: назначение прибора

Перед началом строительства нового объекта или реконструкции, ремонта необходимо провести изучение местности. Учитывается состав почвы, уровень залегания грунтовых вод. Важный момент – прокладка подземных коммуникаций. Нужно узнать расположение действующих инженерных систем, чтобы при выполнении строительных или ремонтных работ не повредить их. Задача упрощается, если есть соответствующие планы. Но они могут давать неточные данные, так как годами происходит смещение грунта.

Чтобы узнать, где расположены под землей инженерные системы, используется специальные электронные приборы - трассоискатели от компании Аверус или кабеле-искателе. Посредством представленного оборудования можно без погрешностей определить, где конкретно под землей расположены коммуникации:

- электрокабель;

- телефонные линии;

- интернет-линии;

- трубопроводные системы разного целевого назначения;

- газопроводы.

Это оборудование незаменимо при проведении строительства зданий и сооружений разного целевого назначения. Так как приборы пользуются спросом, то сегодня в продаже представлены разноплановые модели. Это позволяет подобрать подходящее техническое оснащение с учетом поставленных для решения задач. Все трассоискатели представлены в продаже в полной комплектации. Они могут использоваться после поступления. Дополнительно в каталоге вы найдете большой перечень аксессуаров для дополнительной комплектации.

Критерии выбора трассоискателей

При выборе трассоискателей учитывайте, в каких условиях они будут использоваться. Это позволит подобрать подходящую по всем параметрам модель, которая будет справляться с поставленными задачами. Если предстоит эксплуатация кабеле-искателей в регионах с резкими колебаниями температуры, то стоит рассмотреть морозоустойчивые установки. В продаже представлены приборы с повышенным уровнем защиты от пыли и влаги. Они могут полноценно эксплуатироваться в полевых условиях, не утрачивая при этом первоначальной функциональности и заявленных технических характеристик.

Широкая линейка моделей представлена в комплектации с генераторными установками. Это автономные источники питания. Наличие такого элемента расширяет область применения, так как приборы могут функционировать без подключения к электрической сети, позволяя получить точные данные.

Источник: averus-pribor.ru