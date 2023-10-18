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Общество

Псковским СМИ дали ориентир для работы 

18.10.2023 12:00|ПсковКомментариев: 0

СМИ в своей работе сегодня должны ориентироваться на основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным, заявила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минкомсвязи России Екатерина Ларина, выступая на IV Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира» в Пскове 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Что касается ценностей, в прошлом году произошло эпохальное, можно сказать, событие - вышел указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Важно было обозначить, заявить, что мы можем ориентироваться, от чего можем отталкиваться, с чем сверять свою работу», - сказала Екатерина Ларина. 

Она рекомендовала всем изучить вышеуказанный документ и заметила, что верность базовым принципам журналистики - залог выживания и сохранения профессии. 

«Во времена СССР при переходе от тоталитарной советской системы нас учили истинным стандартам профессии, и мы ориентировались на стандарты западных СМИ. Сейчас они отошли от них далеко, хотя продолжают себя декларировать их приверженцами. Думаю, эстафетную палочку кто-то должен подхватить, и это должны быть российские СМИ», - отметила Екатерина Ларина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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