Общество

«Хватит!»: в Пскове российские СМИ призвали к обособлению в инфополе

Российским журналистам не дадут свободно выступать на любых иностранных площадках, поэтому необходимо разрабатывать собственные площадки для трансляции российской повестки. Такое мнение озвучил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского педагогического университета Александр Малькевич, выступая на IV Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира» в Пскове 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Говоря про иностранные медиаплощадки, нам никто на этих платформах не позволит говорить правду, мы можем только создавать свое пространство. Хватит! Пора заканчивать! Нет времени на медленные танцы, мы должны энергично и где-то даже агрессивно продвигать свою повестку», - заявил Александр Малькевич.

В частности, по его мнению, России нужна собственная альтернатива «Википедии» с переводом на разные языки.

Говоря о псковском международном медиафоруме, он отметил, что именно такие площадки позволяют «продвигать правду и говорить о том, что происходит».