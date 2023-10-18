Общество

Мошенники нередко звонят псковичам, представляясь сотрудниками МФЦ - Ольга Степанова

Мошенники нередко звонят псковичам, представляясь сотрудниками МФЦ или сервиса «Госуслуг». Об этом врио директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Граждане приходят, говорят, что по глупости поддались на действия мошенников. Им звонят на телефон, высвечивается, что звонят с Госуслуг. Он отвечает, естественно, доверяет, что звонят с Госуслуг, говорит нужные цифры, профиль взламывают. Дальше открывается поле для проведения мошеннических действий», – рассказала Ольга Степанова.

Она добавила, что в таком случае мошенники заказывают выписки с лицевого счета застрахованного лица и сведения у трудовой деятельности.

«Всех граждан, которые к нам приходят, мы предупреждаем, чтобы свои логины и пароли они никому не передавали, что это их личные данные, и никто из МФЦ или Госуслуг не будет им звонить, уточнять пароль или просить какие-то цифры для входа в систему», – заключила врио директора МФЦ.