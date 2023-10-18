Общество

Десять коттеджей построят на туристической базе «Алоль»

Десять коттеджей построят на туристической базе «Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профессиональных союзов.

Фото: областной совет профессиональных союзов

Профсоюзная туристическая база «Алоль» стала победителем в конкурсе на предоставление субсидии на строительство модульных коттеджей. Сейчас на базе вводятся в эксплуатацию сразу несколько комфортабельных домиков со всеми удобствами. В планах - постройка еще 10 модульных коттеджей.

«Здесь всё в гармонии с природой! Прекрасное место, где можно отдохнуть, если есть желание заняться спортом, погулять по лесу, поплавать в озере. Для отдыхающих есть верёвочный парк, пейнтбол, детские площадки, прокат лодок, катамаранов, всё для рыбалки. Зимой - горки и каток. На развитие базы мы выиграли конкурс на 15 миллионов рублей, общее финансирование более 34 миллионов! До конца 2024 мы введём в эксплуатацию 10 двухэтажных, комфортабельных, панорамных модульных коттеджей!» - прокомментировал работу профсоюзной базы отдыха председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов во время рабочего визита в «Алоль».