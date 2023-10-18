Общество

Центр помощи по вопросам спецоперации открылся на базе приемной «Единой России»

Центр помощи по вопросам спецоперации начал свою работу на базе общественной приемной «Единой России». Цель данного проекта - информирование участников СВО и членов их семей о положенных им выплатах и социальных гарантиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

В общественную приемную «Единой России» часто поступают различные вопросы, связанные с темой специальной военной операции. Чтобы более оперативно и эффективно решать поступающие обращения, заместитель руководителя общественной приемной партии Елена Тимофеева встретилась с представителями фонда «Защитники Отечества» и договорилась о сотрудничестве.

Она рассказала, что на базе общественной приемной начал свою работу Центр помощи по вопросам СВО. Елена Тимофеева уточнила, что цель данного проекта - информирование участников СВО и членов их семей о положенных им выплатах и социальных гарантиях, установленных действующим законодательством РФ и субъектов РФ, а так же предоставления им алгоритмов получения данных мер поддержки. Но когда в приемную поступают реальные запросы, они не оставляют их без внимания. Со своей стороны представили Фонда рассказали о текущих запросах, которые стараются решать в ручном режиме и всегда рады помощи из вне.

Стороны договорились о взаимном сотрудничестве, в том числе и в районах Псковской области. Одно из обращений, поступившее в общественную приёмную с Невельского района, оперативно отработали на месте.

Записаться на прием в общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева можно по телефону: (8112)662512.