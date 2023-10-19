Общество

Уровень счастья вырос среди российской молодежи

Если в прошлом периоде средний балл счастливых людей в России в возрасте от 18 до 24 лет составлял 6,6, то в этом — 7,7. При этом перспективы и возможности развития вошли в топ-3 причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми. Это показало исследование Ренессанс Банк.

Абсолютно счастливыми себя назвали 19% (в прошлом году — 12%). Скорее несчастливы — 18%. Еще 12% заявили, что полностью несчастливы.

Женщины оценили свой уровень счастья выше, чем мужчины: средний балл 7,3 против мужского 6,9, пишет «Газета.Ru».

Большое влияние на уровень счастья оказывают уровень заработной платы (чаще всего счастливыми себя называли те, кто зарабатывает от 130 тыс. рублей), а также высокий статус в карьере. Самыми счастливыми стали представители из таких отраслей, как торговля (7,8), бизнес/предпринимательство (7,6), а также собственники компаний, госслужащие (7,5), менеджеры среднего звена (7,2) и актеры, музыканты, писатели (6,9).

Кроме того, исследование показало, что большая семья делает людей более счастливыми (7,7), как и жизнь в браке (7,4).

«В следующем году люди станут счастливее — в этом уверены 62% респондентов нашего исследования. Этот показатель увеличился на 5 п.п. по сравнению с предыдущим опросом. Снизилось и количество людей, которые предполагают, что станут в 2024-м несчастнее — таких стало 10% против 14% по результатам предыдущего исследования», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова.