Общество

«Чужой беды не бывает!»: Бастрыкин призвал следователей быть открытыми к обществу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по актуальным вопросам работы территориальных следственных подразделений по взаимодействию со СМИ и общественностью, в нем приняли участие представители следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Фото здесь и далее: СК РФ

Глава ведомства отметил значимость работы по взаимодействию со СМИ и общественностью, подчеркнув, что СК России регулярно занимает лидирующие позиции среди правоохранительных органов по упоминанию в средствах массовой информации, сохраняя статус одного из самых открытых правоохранительных органов. Он обозначил ключевые направления в этой деятельности, акцентировав внимание на поддержке тех, кто ищет помощи и защиты в органах власти, надзорных и правоохранительных ведомствах.

«Чужой беды не бывает! Нельзя отмахиваться от людей, которые обращаются к нам», - подчеркнул Александр Бастрыкин. Он еще раз отметил, что реакция и мнение граждан – важнейший критерий работы ведомства.

Еще одной темой стало качество и оперативность мониторинга СМИ и социальных медиа. Председатель СК России привел примеры конкретных происшествий, потребовавших его личного вмешательства. «В ваших силах решить проблему на уровне региона, показать, что в регионе тоже есть руководитель, который может помочь!» - резюмировал глава ведомства.

Отвечая на вопросы присутствующих, Александр Бастрыкин перечислил важные направления, требующие тщательного мониторинга, незамедлительной процессуальной реакции и освещения в СМИ. При этом он поручил тщательно вникать в каждую ситуацию и избегать поверхностных оценок в публичном поле.

В завершение мероприятия старшие помощники руководителей региональных следственных органов СК России, проявившие активность в информационном пространстве, были удостоены ведомственных наград.