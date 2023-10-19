Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 1 сентября во всех школах страны внедрена единая модель профориентационной деятельности. Что такое профминимум, какую задачу он должен решить и какие направления включает? Как проходит обучение в профильных классах и каковы требования к преподавателям? Об этом в рамках программы расскажут временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и директор средней школы города Пскова №47 Иван Шагин. Отдельное внимание в рамках программы будет уделено вопросам реализации в Псковской области проекта по формированию сети профильных психолого-педагогических классов.

Ведущая — Татьяна Иванова.

Трансляция завершена.