Общество

В Минздраве рассказали о сроках поставок комбинированных вакцин против кори

Монокоревая вакцина поставлена в регионы России в полном объеме, вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи, будет поставлена в ноябре, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Минздравом закупленные в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцина. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне месяце в полном объеме. Тривакцина будет поставлена в ноябре месяце, а двухкомпонентная вакцина до декабря месяца этого года», - сказал Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопрос депутатов о поставках коревых вакцин в регионы.

Он отметил, что объем вакцин, которые поступают в регионы, складывается из двух составляющих - это вакцины национального календаря профилактических прививок, куда входят ди- и трикомпонентные вакцины, а также вакцины, применяемые для подчищающей иммунизации, куда входят моновакцины, пишут РИА Новости

Дивакцина - вакцина, защищающая сразу от кори и паротита. Тривакцина - вакцина от кори, краснухи и паротита.