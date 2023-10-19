Общество

Торжественная презентация трамвая «Достоевский» состоялась в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная презентация трамвайного вагона 71-431Р «Достоевский» с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Вагон производства АО «Уралтрансмаш» был передан городу в начале осени и успешно прошел все испытания. После осмотра вагона руководство города совершило ознакомительную поездку по презентационному маршруту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, вице-президент-директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, индустриальный директор Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, главный конструктор гражданской продукции и электронных систем службы главного конструктора гражданской продукции и электронных систем АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Буньков, правнук писателя, водитель ленинградского трамвая в 70-80-е годы Дмитрий Достоевский и многие другие.

Всего в рамках контракта Сбер поставит СПб ГУП «Горэлектротранс» 54 единицы низкопольных трамваев в уникальном дизайне по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов: 12 двухсекционных вагонов «Довлатов» и 42 трехсекционных вагона «Достоевский». Также СПб ГУП «Горэлектротранс» дополнительно приобретет у АО «Уралтрансмаш» 22 единицы вагонов «Довлатов». Общее количество позволит полностью закрыть потребность в новых вагонах Трамвайного парка №3, который обслуживает центральные маршруты города.

Трамваи специально разработаны под путевое хозяйство Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне с учетом исторической путевой инфраструктуры. Они способны маневрировать в условиях габаритов исторических криволинейных участков пути с радиусом 14 метров.

Отдельного внимания заслуживает эксклюзивная петербургская разработка – окно-экран с навигационной и туристической информацией. С его помощью во время поездки можно не только наблюдать пейзаж, но и получать интересную туристическую информацию.

Впервые в трамвае реализована заводская установка газетной стойки. Мероприятие также сопровождалось стилизованной творческой реконструкцией атмосферы старого Петербурга с участием актеров, раздающих газеты.

«Я очень рад, что уже совсем скоро жители Санкт-Петербурга смогут воспользоваться новым общественным транспортом, который так органично соединил в себе прошлое и будущее. Внешний облик сделан по мотивам трамвайной моды середины прошлого века, но при этом обвес кузова изготовлен исключительно из современных материалов, а внутри – самая современная "начинка" и оснащение с использованием элементов искусственного интеллекта. Это, без преувеличения, транспорт мирового уровня, и поездка в нем будет не только комфортной, но и познавательной», - отметил генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.

По завершении мероприятия Александру Беглову был подарен рисунок с изображением Федора Достоевского и Сергея Довлатова авторства художника Музея Достоевского Игоря Князева.