Общество

Псковская сборная выступит в трех компетенциях на чемпионате «Абилимпикс»

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 20 по 23 октября в выставочном центре «Гостиный двор» и на шести дополнительных площадках в колледжах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Из Псковской области в национальном чемпионате «Абилимпикс» примут участие трое конкурсантов в категориях «школьники»: Софья Степанова по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Антон Паклин по компетенции «Кирпичная кладка» и Илья Макаров по компетенции «Медицинский и социальный уход».

Всего в соревновательной программе чемпионата заявлено 49 основных компетенций, за медали будут бороться конкурсанты в трех возрастных категориях: «школьники», «студенты», «специалисты».

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — масштабное событие, которое соберет на одной площадке представителей правительства РФ, федеральных министерств и ведомств в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, труда и социальной политики, глав регионов и их заместителей, экспертного сообщества и лидеров мнений, инклюзивных мотиваторов, участников и победителей предыдущих лет, волонтеров, артистов эстрады, театра и кино, журналистов ведущих СМИ.

Мероприятие объединит более 750 победителей региональных этапов из 76 субъектов РФ. Впервые в чемпионате примут участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этом году чемпионат пройдет под девизом «Возможности без границ!»

В Псковской области в апреле этого года прошел региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 21 компетенциям соревновались 157 конкурсантов. Также с 18 по 29 сентября прошел отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс», в нем приняли участие 20 человек. По его итогам соревнований представители нашего региона заняли 3 призовых места: Софья Степанова заняла 3 место, Антон Паклин — 2 место, Илья Макаров — 1 место.

«В Псковской области региональные чемпионаты "Абилимпикс" проводятся ежегодно с 2016 года. Каждый год наши юные земляки принимают участие и в Национальных чемпионатах. Все участники независимо от категории проявляют повышенный интерес к конкурсу, ждут его, готовятся и с желанием участвуют, потому что это конкурс, который воодушевляет и окрыляет!» — прокомментировала руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Антон Паклин из города Опочка завоевал право участия в финале национального чемпионата по компетенции «Кирпичная кладка» в ходе отборочного этапа, выдержав конкуренцию из 7 участников и занял 2 место.

«Я рад, что сумел обойти своих соперников на отборочном этапе и попасть в Москву на национальный чемпионат "Абилимпикс". Волнуюсь, потому что хочу победить. Думаю, мне все понравится несмотря на то, какое место я займу в ходе соревнований, потому что национальный чемпионат — это большой праздник!» — поделился участник Антон Паклин.