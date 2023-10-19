Общество

Штрафы за перевозку немаркированных вейпов и электронных сигарет ввели в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность в виде штрафов до 25 тысяч рублей за перемещение по России немаркированных вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его положениями, устанавливающими ответственность за перемещение и транспортировку по территории России в объеме, превышающем установленную норму (более 200 штук), немаркированной никотиносодержащей продукции: вейпов и электронных сигарет. Штраф за такое правонарушение будет составлять от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции, пишет ТАСС.

Ранее в КоАП были предусмотрены соответствующие санкции только в отношении транспортировки табачной продукции и изделий.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.