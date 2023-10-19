Общество

ФСБ просит наказать себежского судью за дисциплинарный проступок

Квалификационная коллегия судей Псковской области на заседании 27 октября рассмотрит вопрос о создании комиссии для проведения проверки по сообщению начальника УФСБ России по Псковской области Виктора Швырева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в коллегии судей.

Начальник регионального управления ФСБ сообщил о том, что судья Себежского районного суда Светлана Клюшечкина совершила дисциплинарный проступок при осуществлении своей служебной деятельности.

Помимо этого, в ходе заседания 27 октября квалификационная коллегия судей Псковской области рассмотрит вопросы о рекомендации кандидатов на должности председателей Гдовского и Печорского районных судов, а также другие вопросы.