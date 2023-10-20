Общество

Дождь и до +8 градусов прогнозируют в Псковской области 23 октября

Облачная, днем с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдет дождь, по югу области - сильный. Днем дождь будет небольшим, местами умеренным.

Прогнозируется ветер северо-западных и западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +1 до +5 градусов, днем столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.