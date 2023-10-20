Общество

Компенсация психотерапии со стороны работодателя важна для 13% псковичей - опрос

Служба исследований hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter провели исследование среди жителей Псковской области и выяснили, какие варианты нематериальной мотивации сейчас важны для людей и почему.

В частности, опрос местных жителей показал, что из самых разных видов нематериальной мотивации для людей сейчас наиболее значимы ДМС – это выбрал каждый второй или 43% опрошенных, дополнительные оплачиваемые выходные (40%) и компенсацию проезда, парковки или бензина (36%).

Еще каждый пятый (21%) респондент хочет, чтобы компания поздравляла его и дарила подарки на день рождения и другие праздники. Каждый четвёртый (24%) хотел бы, чтобы его работодатель больше вкладывался в корпоративное образование и проводил больше обучающих вебинаров. Еще 5% местных опрощенных хотят получить возможность релокации и помощь с этим от работодателя.

Компенсация психотерапии со стороны компании важна для 13% местных жителей. Причем этот вариант чаще выбирали люди в возрасте 18-34, в основном из сферы маркетинга, рекламы и PR (22%). Еще достаточно часто нуждаются в психологической поддержке на работе сотрудники сферы образования (16% представителей). От помощи психолога также не отказались бы 4% работников производственной сферы, 3% строителей и 2% юристов.

При этом пятая часть (21%) компаний по итогам прошлого года увеличила бюджет на нематериальную поддержку сотрудников, по сравнению с предыдущим годом. Более того такие планы на будущее есть ещё у трети опрошенных компаний.

виды нематериальной мотивации Россия Псковская область ДМС 47% 43% Оплачиваемые дополнительные выходные 45% 40% Компенсация питания/ питание в офисе 43% 35% Компенсация (полная или частичная) личного обучения (языки, курсы и т.п.) 42% 33% Компенсация (полная или частичная) фитнеса 30% 17% Компенсация (полная или частичная) проезда, бензина, парковки 29% 36% Корпоративные образовательные мероприятия, вебинары 26% 24% Корпоративные мероприятия, тимбилдинги 22% 20% Поздравления и подарки на день рождения и другие праздники 20% 21% Внутрикорпоративные конкурсы, премии, грамоты 17% 19% Релокационный пакет 14% 5% Компенсация (полная или частичная) психотерапии 13% 13%





Все больше людей считают, что постоянный стресс — это не норма. Доверие к психотерапии постепенно растет, особенно у молодых людей. Возможно, эти два тренда связаны, в том числе, с тем, что за последний год существенно вырос уровень тревоги – об этом заявили в ходе опроса 77% псковичей. При этом 45% опрошенных отметили, что он значительно увеличился. Больше всего тревога усилилась в возрастных группах 25-34 года (53%) и 18-24 года (48%).

При этом исследование показывает, что люди пока еще склонны выбирать компании или работу с более высоким уровнем зарплаты и без оказания психологической помощи – так ответили 83% псковичей. А вот компании с менее высоким доходом, но с возможностью общаться с корпоративным психологом выбрали 17% (из них 18% из сферы логистики, 16% — административный персонал и 15% — сотрудники отдела продаж).

«К сожалению, для большинства опрошенных компаний важность квалифицированной психологической поддержки на работе по-прежнему невысока, хотя потребность в ней очевидна. Но мы замечаем позитивный тренд и надеемся, что он продолжит усиливаться», - отмечают эксперты психологической платформы Alter.