Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Галиной Неваленной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №13, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Ведущий Артем Татаренко поговорит с ней о работе с избирателями и о формировании коллективного иммунитета.

Все ли объекты благоустройства на территории округа идут в графике? Как противостоять вандалам? Насколько активны жители 13-го округа и с какими вопросами они чаще всего обращаются к депутату? Активно ли псковичи прививаются от гриппа и ковида? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.