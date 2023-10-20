Общество

Нововведения в положение о Молодежном парламенте рассмотрел социальный комитет Собрания

Новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

13 мест из 26 мест распределят партии в соответствии с численным представительством в Псковском областном Собрании депутатов, вторую половину Молодежного парламента сформируют депутаты-одномандатники. Они наделят молодых людей статусом своих помощников.

При утверждении предложенных изменений на предстоящей сессии 24 октября, состав Молодежного парламента сформируют по новому принципу на двухлетний срок полномочий до 1 января 2024 года.

«Мы видим возможность для молодых людей, будучи помощниками депутатов, получить дополнительный опыт, знания, расширить горизонт деятельности. И депутат Собрания будет выступать для своего помощника в качестве наставника», - пояснил вице-спикер Виктор Остренко, выступая с докладом по этому вопросу.

В случае неудовлетворительной работы помощника можно будет провести ротацию, уточнил он.

«Наша основная задача – чтобы молодые люди, которые видят себя в общественно-политической сфере, могли получать практические навыки рядом с действующими депутатами. Если мы будем сами подбирать депутатам помощников, будет происходить конфликт интересов, поэтому мы такое право хотим предоставлять самим депутатам», - добавил Виктор Остренко.

Вице-спикер Армен Мнацаканян поддержал коллегу и подчеркнул, что конкурс в избирательном округе должен проходить открыто, чтобы «честно все видели, кто будет помощником депутата».

Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять соответствующее постановление на сессии 24 октября.