Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября

В ноябре россиян ждет короткая неделя в честь Дня народного единства. Праздник, который отмечают 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, из-за чего понедельник будет выходным, а рабочий день в пятницу, 3 ноября, — сокращается на час.

Согласно законодательству, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, пишет РИА Новости.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.