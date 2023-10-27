Общество

«Велрыбпром»: Наш завод оснащён современным оборудованием от ведущих производителей

ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» использует на производстве современное технологическое оборудование от ведущих европейских производителей. Об этом Псковская Лента Новостей узнала от представителей предприятия.

На заводе также имеется механизированный склад готовой продукции на 2,5 млн банок, холодильные камеры для хранения более 700 тонн замороженного сырья.

А гордость предприятия — цех горячего копчения, оснащенный новыми коптильными камерами высокой производительности. Туда добавляют только качественную щепу ольхи и бука, что позволяет добиться нужных оттенков вкуса готовой продукции. «Мы одни из немногих, кто применяет натуральное копчение без использования жидкого дыма», - подчеркнули в ООО «Велрыбпром».

Оборудование для дефростации позволяет в автоматическом режиме следить за процессом размораживания сырья, поддерживать температурный режим в соответствии с заданными технологическими параметрами.

Цех стерилизации оснащен автоклавами с автоматизированной системой САУСТ, позволяющей следить за значениями температуры, давления и времени с учетом факторов микробиологической эффективности.

Производство продолжает расти, готовятся к запуску новые производственные площади, которые позволят увеличить ассортиментную линейку.