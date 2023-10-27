Общество

В какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году, объяснил специалист

Июль, август и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году, но планировать отдых нужно заранее, рассказал РИА Новости директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин.

«Работникам с пятидневным графиком выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль, август и октябрь», – сказал Становкин, уточнив, что в январе или мае из-за каникул и госпраздников рабочий день в среднем «дороже» и если пойти отдыхать в эти месяцы, доход с учетом отпускных будет меньше, чем в остальное время в году.

По оценке МТС Travel, бронирование отеля за три месяца и более позволяет сэкономить на проживании до 30 процентов.

Эксперт также отметил, что в 2024 году для короткого путешествия можно воспользоваться дополнительными выходными днями, которые будут с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 9 и 10 мая и 4 ноября. Однако он напомнил, что в высокий сезон наблюдается рост цен.

«Так, на майские или ноябрьские праздники, тарифы в отелях повышаются на 10-100 процентов по сравнению со спокойными сезонами», – уточнил Становкин.

По мнению эксперта, при планировании отпуска стоит также учитывать период школьных каникул, так как спрос на путешествия в это время традиционно выше обычного.

«Кроме того, планируя период для отпуска, стоит помнить и о крупных деловых мероприятиях. Например, в Санкт-Петербурге, который круглый год входит в топ направлений для отдыха, ежегодно проходит Петербургский международный экономический форум. В 2024 году ПМЭФ запланирован на 5-8 июня, а значит – в эти даты спрос на отели там будет повышенный», – заключил эксперт.