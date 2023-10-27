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Общество

В СОЦПРОФ рассказали об особенностях перехода на электронную трудовую книжку

27.10.2023 10:30|ПсковКомментариев: 0

Об особенностях перехода на электронную трудовую книжку информирует СОЦПРОФ.

«Если новый сотрудник на прежнем месте работы подал заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, а у нового работодателя решил перейти на электронную, нужно сделать следующее: внести в его бумажную трудовую книжку запись о приеме на работу, затем внести запись о подаче работником заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности», - отмечается в сообщении на сайте СОЦПРОФ.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем написать заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. В этом случае работнику нужно выдать его бумажную трудовую книжку, предварительно сделав в ней запись о подаче им указанного заявления.

Трудовая книжка выдается работнику в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (о ведении электронной трудовой книжки). Если работник подал заявление менее чем за три рабочих дня до его увольнения, трудовая книжка выдается не позднее дня увольнения.

Напомним, что вне зависимости от способа ведения трудовой книжки на принимаемого на работу сотрудника, работодатель обязан представить в Социальный фонд России (СФР) сведения о его трудовой деятельности по форме ЕФС-1.

Теги: #трудовое законодательство #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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