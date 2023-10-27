Общество

Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячную денежную выплату

В этом году Отделение СФР по Псковской области перечислило ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Всего данную выплату в регионе получают 65 270 человек. Среди них: люди с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев СССР и РФ.

За оформлением ежемесячной денежной выплаты можно обратиться в любой территориальный офис Социального фонда, а также МФЦ или на портал «Госуслуг».

Отделение Социального фонда России по Псковской области автоматически назначает ежемесячную денежную выплату взрослым и детям с инвалидностью. Таким образом, им не нужно подавать заявления и обращаться с документами в клиентские службы.

«Необходимые для назначения сведения поступают из федерального реестра инвалидов после присвоения определенной группы инвалидности. Процедура занимает 10 рабочих дней, а уведомление о назначении выплаты направляется в личный кабинет на портале Госуслуг», − пояснила управляющий региональным Отделением СФР Наталья Мельникова.

Если у гражданина несколько оснований для получения ежемесячной денежной выплаты, то он имеет право выбрать более выгодное из них. Если гражданин является пенсионером, то выплату он получает вместе с пенсией.

Размер выплаты зависит от категории получателей. Например, граждане с инвалидностью первой группы получают 4 957 рублей; с инвалидностью второй группы — 3540; с инвалидностью третьей группы — 2 834 рубля.

Получатели ЕДВ также имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг или его денежной компенсации. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 2023 года составляет 1 469 рублей в месяц.

По вопросам можно позвонить в единый контакт центр ОСФР по Псковской области: 8-800-200 00 98.