Общество

Фиктивный брак заключили в Пскове молодожены с 25-летней разницей в возрасте

Фиктивный брак выявили в ходе прокурорской проверки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Между гражданином РФ 1968 года рождения и гражданкой Таджикистана 1993 года рождения, имеющей шестерых детей, в январе 2023 года был зарегистрирован брак. Спустя две недели женщина обратилась в управление по вопросам миграции с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты, так как она является супругой гражданина РФ. Иностранка предъявила диплом о знании русского языка, разрешение в последующем было выдано сроком действия на 3 года.

«Вместе с тем, из отобранных от ответчиков в ходе проверки объяснений следует, что супруги совместно никогда не проживали, общего хозяйства не вели, не имели единого бюджета, не знакомили друг друга со своими близкими родственниками», - отметили в пресс-службе.

Признав заключенный брак фиктивным, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.