Общество

Великолучанка Юлия Жукевич стала второй «Вице-миссис Европы»

Великолучанка Юлия Жукевич стала второй «Вице-миссис Европы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального этапа конкурса «Миссис Россия».

Фото здесь и далее: организаторы регионального этапа конкурса «Миссис Россия»

Вчера в Афинах состоялся финал престижного конкурса Mrs.European Nations Globe 2023, где Россию представила великолучанка Юлия Жукевич в категории classique.

Юлия Жукевич вошла в топ-3 конкурса и получила титул второй «Вице-миссис Mrs.European Nations Globe 2023». В рамках конкурсной программы состоялись: королевское дефиле, выход в купальниках, дефиле в народных костюмах и др.

43-летняя Юлия Жукевич, мать троих сыновей, с гордостью представила Россию на этой международной арене.

Ее участие в престижном соревновании стало возможным благодаря победе в финале «Миссис Россия-2023», который прошел в Москве в августе текущего года, где Юлия Жукевич получила номинацию «Миссис Россия classique Globe 2023».