Общество

Публичные слушания по проектам планировки и межевания Привокзальной площади в Пскове перенесли на 31 октября

Публичные слушания по проектам планировки и межевания Привокзальной площади в Пскове перенесли на 31 октября. Соответствующее постановление главы областного центра Бориса Елкина опубликовано на городском сайте.

Такое решение принято в связи с необходимостью проведения работ по изъятию земельного участка с КН 60:27:0020211:7, требуемого для благоустройства Привокзальной площади.

Изначально публичные слушания должны были состояться 14 ноября. Ознакомиться с материалами желающие могут по 30 октября.

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Напомним, автовокзал Пскова объединят с железнодорожным вокзалом.

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