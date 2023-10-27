Общество

Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты

Tele2, российский оператор мобильной связи, и группа компаний BestDoctor разработали новый продукт – «Экосистему здоровья». Это портал, где абонент Tele2 может выбрать одну из восьми программ для заботы о своем здоровье. В каждую программу входят консультация врачей, рекомендации по физическим нагрузкам, рациону питания и целый набор скидок от партнеров – экспертов в области здоровья и красоты. Предложение ориентировано на реальные потребности клиентов Tele2 и уникально на рынке операторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Tele2

Восемь программ «Экосистемы здоровья» включают: «Контроль веса», «Укрепление мышц», «Активный спорт», «Стресс контроль», «Бьюти», «Здоровое сердце», «Интимное здоровье» и «Здоровый ребенок». Оздоровительный курс рассчитан на 45 дней: клиент Tele2 может посетить двух врачей BestDoctor, а третьего – со скидкой 10%, сдать анализы со скидкой 10% и получить набор с персональными предложениями от партнеров.

Услуги консультаций в рамках совместной программы оказывают специалисты BestDoctor различных специальностей: от диетологов до психологов. Если врач не подойдет, абоненты Tele2 всегда могут заменить доктора, чтобы получить максимально полезную и комфортную помощь. Стоимость программ зависит от наполнения и специализации, а цена общего курса обходится клиентам выгоднее, чем самостоятельный поход к каждому врачу по отдельности.

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам Tele2 необходимо выбрать подходящую программу на сайте, скачать приложение BestDoctor и активировать промокод, который придет на указанную электронную почту.

«С года пандемии мы видим растущее пользование цифровыми медицинскими сервисами со стороны наших абонентов. Вместе с тем клиенты медицинских сервисов в большинстве сценариев пользуются не только одним конкретным сервисом, но и рядом сопутствующих: сдают анализы после посещения врача, делают комплексный чекап перед занятиями спортом, покупают умные устройства для здоровья в период детокса или старта фитнес-активностей. На платформе "Экосистема здоровья" мы собрали релевантные комплексные предложения в соответствии с самыми популярными потребностями для поддержания здорового образа жизни. Мы уже зафиксировали самый высокий спрос на сервисы портала по результатам первых дней его запуска», - отметил руководитель направления инновационных финансовых сервисов Tele2 Илья Горячев.

«Согласно нашим исследованиям, 23% россиян не уделяют должного внимания своему здоровью. BestDoctor и Tele2 объединили усилия, чтобы изменить ситуацию и представление о заботе о здоровье. Теперь благодаря уникальной платформе "Экосистема здоровья" любой пользователь мобильного оператора может получить квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов за несколько минут. Для BestDoctor это еще один пример успешного проекта для повышения лояльности клиентов партнера, цифровизации услуг страхования и медицины», - сказал сооснователь группы компаний BestDoctor Михаил Беляндинов.

Ознакомиться с программами и выбрать подходящую можно на сайте: https://b2c.bestdoctor.ru/tele2/

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