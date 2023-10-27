Общество

Светофор в Пскове починили благодаря системе «Инцидент Менеджмент»

Светофор в Пскове починили благодаря системе «Инцидент Менеджмент», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре управления регионом.

В систему «Инцидент Менеджмент» попало сообщение жительницы Пскова – она рассказала в соцсетях о неработающих кнопках светофора для перехода на улице Инженерной. Сотрудники ЦУР адресовали обращение в администрацию города. Уже на следующий день неполадки были устранены.

Кроме того, псковичка оставила в соцсетях сообщение о том, что на улице Льва Толстого и на Малом переулке не работают уличные фонари. ЦУР зафиксировал обращение и передал его в городскую администрацию, после чего освещение восстановили.

А на улице Розы Люксембург в Великих Луках протекала задвижка горячей воды. Об этом в соцсетях рассказал местный житель. Специалисты ЦУР зафиксировали обращение и передали его в администрацию города. По их заявке провели работы и установили новую задвижку.