Общество

Мать двоих детей в Бежаницком районе предстала перед судом за неуплату алиментов

В Бежаницком районе 39-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Подсудимой ранее установили обязанность по уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. В ее отношении уже вынесли административное наказание. Задолженность по алиментным платежам превысила 60 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд признал женщину виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.