Общество

Громкое дело: соседи псковского бара намерены идти в суд

На минувших выходных в Пскове вышло на поверхность двухлетнее противостояние между жильцами одного из домов на ближнем Запсковье и развернувшимся на первом этаже баром «Дом культуры». Уже два года каждый уик-энд псковичи, как они сами утверждают, страдают бессонницей до 3 часов ночи из-за шумных дискотек этажом ниже, а владельцы ресторана стоят на своем: Роспотребнадзор в ходе проверок не выявил нарушений уровня шума.

Фото: Яндекс. Карты

Как далеко готовы зайти жильцы ради своего спокойствия? Какие меры принимает бар для улучшения ситуации? И что по этому поводу говорит закон? В ситуации разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>