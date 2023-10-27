Общество

Шоколад подорожает в России почти на 20% с 1 декабря

С 1 декабря шоколад в России подорожает на 16,3%. Об сообщается в письме крупнейшего российского кондитерского холдинга ООО «Объединенные кондитеры», разосланного от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.

Среди причин повышения цен организация называет рост стоимости сырья и материалов в результате ослабления рубля, рост зарплат сотрудников от 20 до 40%, что связано с дефицитом кадров на рынке труда и накопленной инфляцией, пишет «МК».

Также названы увеличение затрат на логистику на 10% и рост процентных ставок по кредитам из-за повышения ключевой ставки.