Общество

Гололедицу и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе прогнозируют ночью местам небольшой снег, днем без существенных осадков.

На дорогах будет гололедица. Ночью будет дуть ветер северных и северо-западных направлений, днем - южных и юго-западных со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -4 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.