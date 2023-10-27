Общество

Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках

Туристы больше всего боятся быть обманутыми, когда тратят деньги на самые большие статьи расходов в путешествии, сообщает «Авиасейлс».

Согласно опросу, проведенному сервисом, 73% респондентов боятся столкнуться с жуликами при бронировании жилья или авиабилетов, пишет РИА Новости.

Следующий по популярности страх — потерять деньги при обмене валюты — так ответили 14% пользователей.

Столкнуться с жульничеством при заказе такси боятся 6%, с обманом в ресторанах или магазинах — 5%. Оставшиеся два процента указали другое.

В реальности более половины путешественников никогда не сталкивались с мошенничеством в поездках — 55%.