Общество

«Яндекс» удалил более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора

Компания «Яндекс» удалила из результатов поиска более 190 тысяч ссылок, которые были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора в период с января по июнь 2023 года, следует из отчета компании о прозрачности.

«В соответствии с требованиями российских законов Яндекс обязан удалять из результатов поиска ссылки, внесённые в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ссылки удаляются автоматически, как только попадают в реестр. С января по конец июня 2023 года Яндекс удалил из поиска 190 525 ссылок», - говорится в отчете.

В компании отметили, что по требованию регулятора «Яндекс» удаляет запрещённый контент со своих серверов. Это могут быть материалы на контентных сервисах, например, в «Яндекс Кью» или «Яндекс Музыке», а также изображения, турбостраницы, сохранённые копии страниц и другой контент. Так, с января по июнь 2023 года было удалено 305 ссылок с музыкой, 129 турбостраниц, 76 ссылок на диск и 311 ссылок на другие материалы - сохраненные копии страниц, изображения, контент в Картах и некоторых других сервисах, пишет РИА Новости.

Отчёт не включает в себя сведения о предоставлении информации правоохранительным органам, уточняется в документе.