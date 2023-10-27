Общество

Офтальмолог дала совет, как не испортить зрение при чтении лежа

Чтение перед сном может привести к ухудшению зрения, если лежать на животе или на боку, предупредила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. В интервью радио Sputnik она объяснила, как сделать это занятие безвредным для глаз.

Многие люди привыкли читать перед сном, однако делать это лежа можно лишь при соблюдении определенных правил, отметила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. Ирина Лещенко.

«Ни в коем случае нельзя читать лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше не читать. Некоторое подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в планшет в темноте, прячась от родителей, – это тоже вредно. При этом глаза испытывают большую нагрузку. Все планшеты, телефоны излучают достаточно много синего света. Он сильнее рассеивается, от этого возникает зрительная усталость. В долгосрочной перспективе зрение может ухудшиться», – сказала Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

Оптимальное положение для чтения лежа – на спине, считает офтальмолог.

«Есть четко определенное положение, единственная поза, которая допускается для чтения лежа – на спине. Голова должна быть достаточно высоко приподнята, для этого можно использовать высокие подушки, свет должен падать сверху. Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров. В таком положении читать разрешается», – заключила Ирина Лещенко.