Общество

Гастроэнтеролог оценила пользу воды с лимоном

Пользу воды с лимоном или яблочным уксусом оценила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Она посоветовала пить такую воду, поскольку она помогает бороться с патогенной флорой и устраняет запоры, создает дополнительную кислотность в желудке, стимулирует секрецию соляной кислоты и желчи, улучшает пищеварение, особенно усвоение белков и жиров.

Кроме того, вода с лимонной или уксусной кислотами может предотвратить образование оксалатных камней в почках, положительно повлиять на чувствительность к инсулину и уменьшить отеки, улучшить цвет и качество кожи лица, пишет «Мослента».

По словам Лебедевой, такой напиток противопоказан людям с эрозиями и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, выраженным пищеводным рефлюксом и ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью), а также непереносимостью гистамина. Еще кислота плохо влияет на эмаль зубов, поэтому следует полоскать рот после такой воды или пить ее через трубочку.