Общество

Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата, уточнило Роскачество

Непотраченные средства, оставшиеся на подарочном сертификате, не сгорят — их можно вернуть в денежном эквиваленте обратно, при этом у покупателя есть право обменять на деньги и сертификат целиком, рассказал замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, такой сертификат, по сути, является внесением потребителем аванса и правом на покупку товара в будущем, но договор купли-продажи с приобретением сертификата не будет считаться заключенным, поскольку услуга — приобретение товара — еще не оказана.

«Потребитель имеет право вернуть этот сертификат и требовать вернуть деньги. Еще один момент — бывают случаи, когда продавец настаивает, что потратить нужно всю сумму подарочного сертификата, так как неиспользованные средства сгорят. На самом деле потребитель и в этом случае может вернуть остаток», — заявил Поздняков РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что побуждение со стороны продавца купить дополнительный товар или услуги в таком случае будет рассматриваться как ущемление прав потребителя. Однако если магазины, салоны и другие предприятия отказывают в возврате, то следует письменно потребовать его от них в рамках досудебного урегулирования спора. Если и в этом случае продавец откажется, то можно обратиться в суд и ссылаться на решение Верховного Суда.

Отмечается, что вернуть сертификат может не только тот, кто его приобретал, но и тот, кто получил его в подарок. Что же касается срока действия, то, по сути, для его обладателя данный факт не имеет никакого значения: и при истечении установленного срока, и во время его действия потребитель может обратиться к продавцу и вернуть денежные средства.

«Но в современных реалиях есть еще одна проблема — ушедшие компании. Если магазин физически закрылся, необходимо написать на адрес компании (как правило, юридически организация продолжает существовать). У некоторых организаций на сайтах были указаны способы решения спорных вопросов. Если этого нет, советуем написать письмо на адрес электронной почты или на юридический адрес этой компании», — уточнил Поздняков.