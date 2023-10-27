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Общество

Бесплатную раздачу интернет-трафика вернут россиянам

30.10.2023 09:28|ПсковКомментариев: 1

Мобильные операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС еще 18 сентября направила предупреждение сотовым операторам МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Служба установила: в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства — компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи, пишут «Известия»

Такое решение было принято в связи с тем, что в антимонопольную службу только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей. На выполнения требований компаниям был дан месяц.

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них — "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2" — сообщили о готовности его исполнения», — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

Так, «Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября 2023 года. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче, сказали в ФАС.

Теле2, как сообщили в компании и антимонопольной службе, в связи с необходимостью завершения технических процессов по перенастройке тарифных планов отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября 2023 года, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря.

«Билайн» же, по данным ФАС, на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря 2023 года. В отношении тарифных планов с безлимитным интернетом компанией проводится оценка сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу, о результатах которой компания проинформирует службу также в срок до 1 декабря, добавили в антимонопольной службе.

«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — сказали в пресс-службе ФАС.

Только лишь МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, отметили в антимонопольной службе.

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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